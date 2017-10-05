Молодая мать задушила двух своих детей в Новосибирской области

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Новосибирск, 5 октября. Молодая жительница Новосибирской области задушила двух своих малолетних детей. По информации Следственного управления СК РФ по региону, убийство произошло в селе Абрамово.

Согласно приведенным данным, тела шестилетней девочки и 11-месячного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружил возвратившийся домой 26-летний отец. В доме также находилась его 23-летняя супруга.

По данным следствия, в тот день кроме матери детей в доме никого не было. Увидев страшную картину, мужчина позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

На допросе подозреваемая сообщила, что ничего не помнит. По ее словам, она поставила стирать белье, а очнулась от того, что пришедший с работы муж бил ее по щекам.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода смертельно ранил знакомого осколком бутылки, приревновав его к своей возлюбленной.





