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Россия
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Пьяный сибиряк жестоко расправился с 90-летним ветераном
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    Пьяный сибиряк жестоко расправился с 90-летним ветераном

    11:06  5 Октября 2017
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    Пьяный сибиряк жестоко расправился с 90-летним ветераном

    Новосибирск, 5 октября. Житель Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в доме на улице Лермонтова в январе 2017 года.

    Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, в какой-то момент между мужчинами возникла перепалка. В ходе конфликта подозреваемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему не менее восьми ранений. В результате пенсионер скончался на месте.

    Отмечается, что у погибшего не было одной ноги, поэтому он не мог оказать должное сопротивление своему убийце.

    В ходе допроса мужчина частично признался в содеянном. Материалы по делу были направлены в Новосибирский областной суд.

    Автор: Дима Оленин
    #пенсионер #убийство #ветеран
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