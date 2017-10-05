Пьяный сибиряк жестоко расправился с 90-летним ветераном

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Новосибирск, 5 октября. Житель Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в доме на улице Лермонтова в январе 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, в какой-то момент между мужчинами возникла перепалка. В ходе конфликта подозреваемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему не менее восьми ранений. В результате пенсионер скончался на месте.

Отмечается, что у погибшего не было одной ноги, поэтому он не мог оказать должное сопротивление своему убийце.

В ходе допроса мужчина частично признался в содеянном. Материалы по делу были направлены в Новосибирский областной суд.