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Россия
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Общество
Медвежонок из Новосибирска получил японский подарок
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    Медвежонок из Новосибирска получил японский подарок

    11:13  5 Октября 2017
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    Медвежонок из Новосибирска получил японский подарок

    Новосибирск, 5 октября. Белому медвежонку по кличке Ростик из новосибирского зоопарка преподнесли в подарок желтый пластиковый шар, привезенный из Японии.

    «Ростику была подарена новая игрушка. Мы очень благодарны японским друзьям за подарки нашим мишкам», — приводит слова благодарности сотрудников официальная группа Новосибирского зоопарка «ВКонтакте».

    Сообщается, что медвежонок очень обрадовался подарку и уже успел искупаться с новой игрушкой.

    Отметим, это уже не первый подарок, который достается медведям зоопарка от японской гостьи, в прошлом году женщина дарила игрушки Ростику, когда он еще жил с мамой. 

    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #медведь #подарок #зоопарк
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