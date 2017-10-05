Медвежонок из Новосибирска получил японский подарок

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Новосибирск, 5 октября. Белому медвежонку по кличке Ростик из новосибирского зоопарка преподнесли в подарок желтый пластиковый шар, привезенный из Японии.

«Ростику была подарена новая игрушка. Мы очень благодарны японским друзьям за подарки нашим мишкам», — приводит слова благодарности сотрудников официальная группа Новосибирского зоопарка «ВКонтакте».

Сообщается, что медвежонок очень обрадовался подарку и уже успел искупаться с новой игрушкой.

Отметим, это уже не первый подарок, который достается медведям зоопарка от японской гостьи, в прошлом году женщина дарила игрушки Ростику, когда он еще жил с мамой.