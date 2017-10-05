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Общество
Вице-губернаторы Приморья стали «исполняющими обязанности»
Россия
В Новосибирской области опровергли слухи об отставке главы региона
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    В Новосибирской области опровергли слухи об отставке главы региона

    6:57  5 Октября 2017
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    В Новосибирской области опровергли слухи об отставке главы региона

    Новосибирск, 5 октября. Глава пресс-службы губернатора Новосибирской области опроверг сообщения об отставке Владимира Городецкого.

    Об этом руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов написал на своей станице в Facebook.

    «По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в Администрацию Президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности», — отметил Нешумов.

    Как напоминает RT, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что Городецкий, будучи в Москве, побывал в администрации главы государства, где написал заявление об отставке с «открытой» датой.

    Добавим, что за последнее время своих постов лишились губернаторы Красноярского и Приморского краев, Самарской, Нижегородской и Омской областей, Ненецкого АО, Республики Дагестан.

    Автор: Константин Терехов
    #новосибирск #владимир городецкий
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