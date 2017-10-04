Жители Новосибирска назвали самые разбитые дороги

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Новосибирск, 4 октября. Жители Новосибирска проголосовали за остро нуждающиеся в ремонте городские улицы, местные власти подвели итоги, согласно которым будет принята очередность проведения дорожных работ в 2018 году.

В Новосибирске завершилась акция «Выбери дорогу для ремонта – 2017», согласно результатам голосования, самой проблемной стала улица Первомайская, ремонт которой поддержали 54% голосов. Второе место по итогам акции досталось улице Мира, тройку «антилидеров» замыкает улица Чемпионская. Горожане также определили улицы, нуждающиеся в срочном ремонте, голосование проходило по районам.