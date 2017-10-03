На менеджера сети супермаркетов в Новосибирске завели еще три уголовных дела

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Новосибирск, 03 октября. Следователи Новосибирска завели еще три уголовных дела в отношении 31-летнего менеджера сети гипермаркетов.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на местное СК СКР, молодого мужчину подозревают в коммерческом подкупе (ч.5 ст.204, ч.6 ст.204, п.»г» ч.7 ст.204 УК РФ). Так минувшим летом менеджер три раза получил от руководителя одной из фирм незаконное вознаграждение. Для того, чтобы продукция предприятия поставлялась на полки гипермаркета мужчина взял «вознаграждении» в общем размере 291 тысяч рублей.

Кроме того, ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту получения коммерческого подкупа в сумме 427 тысяч рублей. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.