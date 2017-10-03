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Воспитанник детского сада заразился гепатитом А в Новосибирске
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    Воспитанник детского сада заразился гепатитом А в Новосибирске

    4:36  3 Октября 2017
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    Воспитанник детского сада заразился гепатитом А в Новосибирске

    Новосибирск, 3 октября. Воспитанник новосибирского детского сада заразился гепатитом А, ребенок находится на лечении. Об этом со ссылкой на директора заведения сообщает портал НГС.Новости.

    Гепатитом А заболел 4-летний воспитанник детского сада «Горностай» в Новосибирске. Информацию порталу подтвердила директор заведения Ирина Путинцева.

    «Когда заразился — неизвестно, выбыл из детского сада 16 сентября. Ребенок находится на лечении, детский сад не посещает, состояние удовлетворительное», — цитирует директора издание.

    По данным портала, все контактировавшие с заразившимся воспитанником взрослые и дети уже прошли проверку, других случаев заболевания не выявлено. Детский сад продолжает работать, в помещении группы проводятся дополнительные санитарные мероприятия.

    Автор: Виталий Малясев
    #ребенок #новосибирск #детскийсад #гепатит
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