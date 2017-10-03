Воспитанник детского сада заразился гепатитом А в Новосибирске

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Новосибирск, 3 октября. Воспитанник новосибирского детского сада заразился гепатитом А, ребенок находится на лечении. Об этом со ссылкой на директора заведения сообщает портал НГС.Новости.

Гепатитом А заболел 4-летний воспитанник детского сада «Горностай» в Новосибирске. Информацию порталу подтвердила директор заведения Ирина Путинцева.

«Когда заразился — неизвестно, выбыл из детского сада 16 сентября. Ребенок находится на лечении, детский сад не посещает, состояние удовлетворительное», — цитирует директора издание.

По данным портала, все контактировавшие с заразившимся воспитанником взрослые и дети уже прошли проверку, других случаев заболевания не выявлено. Детский сад продолжает работать, в помещении группы проводятся дополнительные санитарные мероприятия.