Обгоревший труп женщины нашли на одной из улиц Новосибирска

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Новосибирск, 1 октября. Обгоревший труп женщины обнаружили на улице в Октябрьском районе Новосибирска.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу. По данным правоохранительных органов, двое бездомных построили шалаш и развели костер на пустыре рядом с Большевистской улицей.

Мужчина ненадолго ушел, после чего вернулся и обнаружил пожар и тело женщины. Местные жители, подошедшие к месту происшествия вызвали пожарных и полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.