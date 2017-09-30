Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске в ночь на субботу

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Новосибирск, 30 сентября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Новосибирске в ночь с пятницы на субботу.

Сообщается, что около «Мелькомбината» примерно в полночь по местному времени столкнулись четыре автомобиля.

По данным Службы аварийных комиссаров «Альянс», столкнувшиеся машины — Toyota, Mersedes, Kia, Hyundai.

Водителем Toyota была женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая и спровоцировала массовое столкновение, врезавшись в Hyundai, затем в Mersedes, после чего они столкнулись с Kia.

В результате случившегося госпитализированы двое.