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Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске в ночь на субботу
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске в ночь на субботу
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    Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске в ночь на субботу

    5:43  30 Сентября 2017  /обновлено: 5:45  30 Сентября 2017
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    Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске в ночь на субботу

    Новосибирск, 30 сентября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Новосибирске в ночь с пятницы на субботу.

    Сообщается, что около «Мелькомбината» примерно в полночь по местному времени столкнулись четыре автомобиля.

    По данным Службы аварийных комиссаров «Альянс», столкнувшиеся машины — Toyota, Mersedes, Kia, Hyundai.

    Водителем Toyota была женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая и спровоцировала массовое столкновение, врезавшись в Hyundai, затем в Mersedes, после чего они столкнулись с Kia.

    В результате случившегося госпитализированы двое.

    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #массовое дтп
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