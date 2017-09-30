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Наставники шоу «Голос» раскритиковали претендента из Новосибирска
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    Наставники шоу «Голос» раскритиковали претендента из Новосибирска

    5:02  30 Сентября 2017
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    Наставники шоу «Голос» раскритиковали претендента из Новосибирска

    Москва, 30 сентября. Наставники популярного вокального шоу «Голос» на Первом канале раскритиковали претендента из Новосибирска за его манеру пения.

    Сообщается, что 22-летний Артур Аржаков исполнил на слепом прослушивании песню Филиппа Киркорова «Полетели».

    Никто из наставников не повернулся к Аржакову, однако после они отметили его выдающиеся вокальные способности.

    Взявший слово первым Леонид Агутин подчеркнул, что никогда бы не смог спеть так же, как молодой конкурсант. При этом, все наставники посчитали, что своей манерой исполнения Артур «коверкает русский язык».

    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #голос #шоу #артур аржаков
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