Двое жителей Новосибирска избили палками женщину и ее дочь

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Новосибирск, 30 сентября. Двое жителей Новосибирска обвиняются в разбойном нападении на 13-летнюю девочку и ее мать.

По данным следствия, в ночь на 3 июня подозреваемые незаконно проникли в один из домов на Инвентарной улице. Избив палками находившихся в доме женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, злоумышленники, угрожая ножом, потребовали отдать им все ценные вещи.

Отмечается, что один из подозреваемых душил 13-летнюю девочку. Добычей преступников стали восемь тысяч рублей.

В настоящее время они заключены под стражу и могут получить наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Ранее RT на русском сообщало, что в Новосибирске водитель автомобиля Honda HR-V сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия.