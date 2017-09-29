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В Новосибирске телефонные террористы продолжают «минирования»
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    В Новосибирске телефонные террористы продолжают «минирования»

    8:55  29 Сентября 2017
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    В Новосибирске телефонные террористы продолжают «минирования»

    Новосибирск, 29 сентября. Волна анонимных звонков о якобы минировании общественных зданий привела к массовой эвакуации.

    Второй день телефонные террористы атакуют Новосибирск. Десять школ, 16 торговых объектов, здание заксобрания, автовокзал, аэропорт, железнодорожная станция — всего порядка полусотни зданий, по которым поступало сообщение с угрозой о минировании, передает «Коммерсант».

    28 сентября на протяжении всего дня поступали звонки о якобы заложенных бомбах. Все сообщения оказались ложными, однако каждый раз спасателям приходилось проводить полную проверку и эвакуацию.

    Утром 29 сентября снова раздался звонок с сообщением о подозрительном предмете в отделении Сбербанка в Октябрьском районе. Прибывшие на место полицейские не обнаружили ничего опасного, эвакуировать людей не пришлось.

    Мэр Новосибирска Анатолий Локоть надеется, что злоумышленники «будут найдены и будут отвечать перед законом»:

    «Это телефонный терроризм, когда по звонкам о заминировании приходится выполнять весь комплекс работ. Вынуждены были остановить занятия в школах».

    Как сообщают СМИ, волна телефонного терроризма захлестнула и другие сибирские города.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #телефонный терроризм
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