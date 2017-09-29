Студенты будут ездить на бесплатном автобусе в вуз в Новосибирске

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Новосибирск, 29 сентября. Студенты Новосибирского государственного университета смогут бесплатно ездить в вуз с железнодорожной станции «Сеятель».

Как рассказали в пресс-службе вуза, бесплатный проезд будет действовать со 2 октября. Согласно приказу ректора НГУ Михаила Федорука, общественный транспорт будет курсировать с этой станции 31 марта 2018 года.

Отмечается, что студентов будут возить в холодное время года.

Ранее сообщалось, что новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома.