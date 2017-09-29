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Новости Сирии
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Общество
Студенты будут ездить на бесплатном автобусе в вуз в Новосибирске
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    Студенты будут ездить на бесплатном автобусе в вуз в Новосибирске

    7:44  29 Сентября 2017
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    Студенты будут ездить на бесплатном автобусе в вуз в Новосибирске

    Новосибирск, 29 сентября. Студенты Новосибирского государственного университета смогут бесплатно ездить в вуз с железнодорожной станции «Сеятель».

    Как рассказали в пресс-службе вуза, бесплатный проезд будет действовать со 2 октября. Согласно приказу ректора НГУ Михаила Федорука, общественный транспорт будет курсировать с этой станции 31 марта 2018 года.

    Отмечается, что студентов будут возить в холодное время года.

    Ранее сообщалось, что новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома. 

    Студенты будут ездить на бесплатном автобусе в вуз в Новосибирске

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    Автор: Алия Садыкова
    #новосибирск #вуз
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