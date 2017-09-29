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Россия
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Происшествия
Взрыв газа произошел в дачном поселке под Новосибирском, есть пострадавший
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    Взрыв газа произошел в дачном поселке под Новосибирском, есть пострадавший

    7:30  29 Сентября 2017
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    Взрыв газа произошел в дачном поселке под Новосибирском, есть пострадавший

    Новосибирск, 29 сентября. В дачном поселке Рыбачий под Новосибирском взорвался газовый баллон. Пострадал 43-летний местный житель.

    Инцидент произошел 29 сентября, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. В 7 утра сотрудники МЧС приехали в садовое товарищество «Горняк» в поселке Рыбачьем Коченёвского района. Там горел обшитый утеплителем металлический вагончик, приспособленный под сторожку.

    Причиной возгорания стала утечка газа и воспламенение газовоздушной смеси. Площадь пожара составила 10 кв. м. При взрыве пострадал 43-летний местный житель. Мужчину госпитализировали в больницу.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #взрыв газа
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