Пожарные, полицейские и медики окружили офис Сбербанка в Новосибирске

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Новосибирск, 29 сентября. Сотрудники полиции и экстренных служб окружили один из офисов Сбербанка в Новосибирске. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает НГС.

По данным издания, полицейские прибыли к офису Сбербанка на улице Лазурной. Около 10.00 по местному времени (6.00 мск) у здания собрались сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи.

В ГУ МВД по региону изданию сообщили, что полиция прибыла к офису Сбербанка для проверки информации о предмете, «который может угрожать жизни и здоровью». Проверка не выявила опасности, эвакуация здания не проводилась.

Напомним, накануне сообщалось об эвакуации посетителей нескольких торговых центров и учеников ряда школ в Новосибирске. Причиной стали звонки с угрозами, сообщает Газета.ru.