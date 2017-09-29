В Новосибирске отключат светофоры на четырех перекрестках

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Новосибирск, 29 сентября. Жителей Новосибирска предупредили об отключении четырех светофоров на перекрестках города.

Отмечается, что на несколько часов погаснут устройства в Дзержинском, Заельцовском и Ленинском районах Новосибирска. С 9.00 до 17.00 не будут работать светофоры на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора в Дзержинском районе. На то же время планируется отключение светофора на перекрестке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского.

С 9.00 до 18.00 отключат устройства на на перекрестке улицы Титова и Пермской в Ленинском районе. Как пишут местные СМИ, также будет проходить ремонт на перекрестке улиц Дачной и Дмитрия Донского с 10.00 до 17.00.