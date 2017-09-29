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Пропавшего 15-летнего подростка ищут полиция и волонтеры в Новосибирске
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    Пропавшего 15-летнего подростка ищут полиция и волонтеры в Новосибирске

    6:38  29 Сентября 2017
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    Пропавшего 15-летнего подростка ищут полиция и волонтеры в Новосибирске

    Новосибирск, 29 сентября. В Октябрьском районе Новосибирска волонтеры совместно с сотрудниками правоохранительных органов разыскивают 15-летнего школьника Виталия Кутузова.

    Подросток ушел из своего дома в Октябрьском районе 16 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей поискового отряда «Лиза Алерт». Известно, что в момент исчезновения Виталий был одет в чёрную вязаную шапку, серую куртку. На нем были синие трико и кроссовки.

    Рост пропавшего подростка около 174 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На левой руке у парня татуировка, над левым глазом шрам.

    Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Кутузова, просят позвонить по телефону 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #поиск #лиза алерт
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