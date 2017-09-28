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Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
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    Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    10:54  28 Сентября 2017
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    Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    Новосибирск, 28 сентября. Пассажиров и сотрудников воздушной гавани «Толмачево» в Новосибирске в четверг экстренно эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аэропорта.

    По данным пресс-службы, поступил звонок о заложенной в аэропорту бомбе, было принято решение об эвакуации, передает РИА Новости.

    Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    На место прибыли экстренные службы, в том числе правоохранительные органы и кинологи.

    Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске проверяют сообщения о минировании торговых комплексов, школьных учреждений. 

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    Автор: Дана Балан
    #новосибирск #минирование #полиция #толмачево
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