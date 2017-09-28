Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

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Новосибирск, 28 сентября. Пассажиров и сотрудников воздушной гавани «Толмачево» в Новосибирске в четверг экстренно эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, поступил звонок о заложенной в аэропорту бомбе, было принято решение об эвакуации, передает РИА Новости.

На место прибыли экстренные службы, в том числе правоохранительные органы и кинологи.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске проверяют сообщения о минировании торговых комплексов, школьных учреждений.