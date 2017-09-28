Новосибирский колледж отказался установить бюст Сталина во дворе

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Новосибирск, 28 сентября. Технический колледж имени А. Покрышкина в Новосибирске отказался установить бюст советского руководителя Иосифа Сталина рядом с учебным заведением.

Директор новосибирского Технического колледжа имени Галина Талюкина направила мэру города Анатолию Локтю письмо, в котором пояснила отказ установки памятника Сталину его «сложными отношениями» с маршалом авиации, в честь которого названо образовательное учреждение.

«В силу реальных исторических фактов отношение к его персоне в обществе на сегодняшний день достаточно неоднозначное», — отмечается в документе.

Известно, что воздвигнуть памятник партийному деятелю предложила мэрия. Весной в городе был открыт мемориальный парк «Патриот» с памятниками выдающихся исторических деятелей – Жукова, Рокоссовского, Талалихина.