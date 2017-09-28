Школы и несколько ТЦ Новосибирска эвакуировали из-за волны звонков о «минировании»

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Новосибирск, 28 сентября. В Новосибирской области сегодня утром из-за звонков о «минировании» были экстренно эвакуированы люди из торговых центров, школ и административных зданий. Все поступившие сообщения сейчас проверяются сотрудниками полиции.

Пользователи соцсетей сообщили в четверг утром об эвакуации торговых центров Новосибирска «Мега», «Сибирский Молл», «Эдем», «Кристалл», «Галерея Новосибирск» и др. Также известно о «минировании» ряда городских школ, мэрии Бердска и администрации Искитика.

В правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что все поступившие сообщения проверяются. Их точное количество в МВД и МЧС пока не раскрывают, однако, если судить по постам в соцсетях, их было больше 30.