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Академик Пармон был избран главой Сибирского отделения РАН
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    Академик Пармон был избран главой Сибирского отделения РАН

    9:25  28 Сентября 2017
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    Академик Пармон был избран главой Сибирского отделения РАН

    Новосибирск, 28 сентября. После подсчета голосов счетная комиссия Сибирского отделения Российской академии наук объявила победе научного руководителя Института катализа имени Борескова СО РАН академика Валентина Пармона на выборах нового председателя СО РАН.

    Пармон получил на выборах 78 голосов из 151. Его ближайший конкурент на этих выборах, экс-директор Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко получил 55 голосов, а академики Валерий Верниковский и Игорь Бычков получили 10 и 7 голосов.

    «Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели, академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим, — заявил Пармон. — Это очень тяжелая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовать себя во благо Сибирского отделения Российской Академии наук».

    Академик Пармон был избран главой Сибирского отделения РАН

    Академик Валентин Пармон является членом Консультативного научного совета «Сколково». Награжден Государственной премией РФ, орденами «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почета, а также белорусской медалью Франциска Скорины.

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    Автор: Валентин Меликов
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