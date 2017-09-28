Водитель сбил 7-летнюю девочку в Новосибирске и скрылся с места происшествия

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Новосибирск, 28 сентября. Полиция в Новосибирске разыскивает водителя, который вчера скрылся с места происшествия после того, как сбил 7-летнюю девочку на перекрестке улицы Бронной с 14-м Бронным переулком.

ДТП произошло в среду, около 18.20 по местному времени. Водитель автомобиля Honda HR-V двигался к выезду из частного сектора и около дома 22 по 14-му Бронному переулку сбил ребенка. Девочка получила сотрясение головного мозга и ссадину колена.

Полиция в Новосибирске разыскивает свидетелей происшествия в Кировском районе города.

За оставление места ДТП водителю может грозить арест до 15 суток, лишение прав на 1-1,5 года, а учитывая, что в ДТП есть пострадавший, водителям могут обвинить по статье 125 УК РФ.