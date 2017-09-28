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Приставы выселили бывшую жену из квартиры жителя Новосибирска
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    Приставы выселили бывшую жену из квартиры жителя Новосибирска

    4:08  28 Сентября 2017  /обновлено: 4:10  28 Сентября 2017
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    Приставы выселили бывшую жену из квартиры жителя Новосибирска

    Новосибирск, 28 сентября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов выселили бывшую жену из квартиры жителя Новосибирска.

    Год назад мужчина подал на развод, узнав о неверности супруги. Несмотря на развод, женщина продолжала занимать жилплощадь и отказывалась съезжать на собственную квартиру.

    Мужчина уже успел вступить во второй брак, однако бывшая жена не только продолжала жить с молодоженами, но и активно вмешивалась в их отношения. Тогда мужчина принял решения обратиться в суд. Теперь бывшая супруга обязана покинуть жилплощадь.

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    Автор: Настасья Шеркунова
    #новосибирск
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