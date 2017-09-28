Приставы выселили бывшую жену из квартиры жителя Новосибирска

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Новосибирск, 28 сентября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов выселили бывшую жену из квартиры жителя Новосибирска.

Год назад мужчина подал на развод, узнав о неверности супруги. Несмотря на развод, женщина продолжала занимать жилплощадь и отказывалась съезжать на собственную квартиру.

Мужчина уже успел вступить во второй брак, однако бывшая жена не только продолжала жить с молодоженами, но и активно вмешивалась в их отношения. Тогда мужчина принял решения обратиться в суд. Теперь бывшая супруга обязана покинуть жилплощадь.