«Кузькин Трамп» поступил в продажу в Новосибирске

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Новосибирск, 27 сентября. Новосибирская компания «Живой огонь», занимающаяся продажей древесного угля для пикников, выпустила новую серию продукции, получившую название «Кузькин Трамп». Поводом для политической реакции, как рассказал глава компании Дмитрий Демин, стало выступление Трампа в ООН, в ходе которого тот объявил, что может «уничтожить» Северную Корею.

Бизнесмен горячо прокомментировал на своей странице Facebook выпуск новой «политической» упаковки своего товара, припомнив знаменитое выступление Никиты Хрущева, который обещал ООН «показать «кузькину мать».

«А что, договориться никак? Или умища не хватает? Или нет желания договариваться? — сетует Демин. — И это всё с трибуны ООН, организации, которая по определению, создавалась, что бы все проблемы решать миром!».

Ранее, напомнил Демин, его компания, реагируя на острые политические моменты, выпускала уголь в упаковках «Обамавуд — кривое дерево», «Россия — президент», «Грязная фрау Меркель» и «Дональд Трамп», а также серию, посвященную встрече президентов Путина и Трампа.