Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Крым восстанавливает два КПП на границе с Украиной
Общество
«Кузькин Трамп» поступил в продажу в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Кузькин Трамп» поступил в продажу в Новосибирске

    9:39  27 Сентября 2017
    56

    «Кузькин Трамп» поступил в продажу в Новосибирске

    Новосибирск, 27 сентября. Новосибирская компания «Живой огонь», занимающаяся продажей древесного угля для пикников, выпустила новую серию продукции, получившую название «Кузькин Трамп». Поводом для политической реакции, как рассказал глава компании Дмитрий Демин, стало выступление Трампа в ООН, в ходе которого тот объявил, что может «уничтожить» Северную Корею.

    Бизнесмен горячо прокомментировал на своей странице Facebook выпуск новой «политической» упаковки своего товара, припомнив знаменитое выступление Никиты Хрущева, который обещал ООН «показать «кузькину мать».

    «Кузькин Трамп» поступил в продажу в Новосибирске

    «А что, договориться никак? Или умища не хватает? Или нет желания договариваться? — сетует Демин. — И это всё с трибуны ООН, организации, которая по определению, создавалась, что бы все проблемы решать миром!».

    Ранее, напомнил Демин, его компания, реагируя на острые политические моменты, выпускала уголь в упаковках «Обамавуд — кривое дерево», «Россия — президент», «Грязная фрау Меркель» и «Дональд Трамп», а также серию, посвященную встрече президентов Путина и Трампа.

    «Кузькин Трамп» поступил в продажу в Новосибирске

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102806

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29397

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42838

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22894

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8782
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        787
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        2866
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2597
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        35636