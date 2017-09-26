ФСБ покажет «секретные материалы» в новосибирском краеведческом музее
Новосибирск, 26 сентября. В четверг в Новосибирском краеведческом музее будет открыта вставка под названием «Гриф секретности снят», которая посвящена 100-летию советской и российской службы государственной безопасности — век назад была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).
В совместной выставке в Новосибирске принимают участие целый ряд музейных объектов ФСБ и ФСО России по Новосибирской области. Музей представит экспозицию из отобранных за многие годы экспонатов, которые касаются работы ВЧК и НКВД и ранним, наиболее бурным годам работы службы государственной безопасности.
«В выставочных залах музея представлены такие уникальные экспонаты, как архивные дела 1920 — 1930-х годов, хранящиеся в фондах УФСБ, подлинная форма 1930 — 1940-х годов, личные документы сотрудников органов контрразведки «СМЕРШ», наградное оружие и другие», — сообщает пресс-служба краеведческого музея в Новосибирске.