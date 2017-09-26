Новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома

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Новосибирск, 26 сентября. Студенты из Новосибирского государственного университета презентовали в ходе конференции по программированию исключительный алгоритм блочного шифрования, который почти невозможно взломать.

По словам молодых исследователей, уникальный алгоритм отличается от других разработок блочностью и симметричностью. Поэтому украсть информацию на любом компьютере почти невозможно. Отмечается, что даже квантовые компьютеры имеют минимальные шансы взлома.

Сообщается, что при кодировании одного и того же текста единым ключом зашифрованное сообщение будет регулярно меняться. Новосибирские студенты также уточнили, что данный алгоритм позволит шифровать большие объемы информации в течение короткого промежутка времени.