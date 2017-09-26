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Новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома
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    Новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома

    9:35  26 Сентября 2017
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    Новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома

    Новосибирск, 26 сентября. Студенты из Новосибирского государственного университета презентовали в ходе конференции по программированию исключительный алгоритм блочного шифрования, который почти невозможно взломать. 

    По словам молодых исследователей, уникальный алгоритм отличается от других разработок блочностью и симметричностью. Поэтому украсть информацию на любом компьютере почти невозможно. Отмечается, что даже квантовые компьютеры имеют минимальные шансы взлома.

    Новосибирские студенты придумали новый способ защиты информации от взлома

    Сообщается, что при кодировании одного и того же текста единым ключом зашифрованное сообщение будет регулярно меняться. Новосибирские студенты также уточнили, что данный алгоритм позволит шифровать большие объемы информации в течение короткого промежутка времени.  

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    Автор: Дана Балан
    #новосибирск #технологии #студенты
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