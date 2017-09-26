Рабочий остался жив после падения с крыши в Новосибирске

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Новосибирск, 26 сентября. В Новосибирске рабочий остался жив после падения с крыши.

Сообщается, что инцидент произошел 24 сентября на стройплощадке на Магистральной улице. Строитель,устанавливавший крышу, сорвался и упал с пятиметровой высоты на деревянное межэтажное перекрытие. Позже стало известно, что он работал на высоте без страховки.

Прибывшая скорая госпитализировала пострадавшего. У него диагностированы травма головы и брюшной области.

Проводится проверка по факту нарушения техники безопасности при выполнении высотных работ.