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Происшествия
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Рабочий остался жив после падения с крыши в Новосибирске
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    Рабочий остался жив после падения с крыши в Новосибирске

    6:03  26 Сентября 2017
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    Рабочий остался жив после падения с крыши в Новосибирске

    Новосибирск, 26 сентября. В Новосибирске рабочий остался жив после падения с крыши.

    Сообщается, что инцидент произошел 24 сентября на стройплощадке на Магистральной улице. Строитель,устанавливавший крышу, сорвался и упал с пятиметровой высоты на деревянное межэтажное перекрытие. Позже стало известно, что он работал на высоте без страховки.

    Прибывшая скорая госпитализировала пострадавшего. У него диагностированы травма головы и брюшной области.

    Проводится проверка по факту нарушения техники безопасности при выполнении высотных работ.

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    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #падение #рабочий
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