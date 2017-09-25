Два автомобиля столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

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Новосибирск, 25 сентября. Жительница Новосибирска получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Военная и Ипподромская.

По имеющимся данным, 32-летняя женщина с переломами ребер и костей таза была доставлена в медицинское учреждение.

Сообщается, что в аварии столкнулись Kia Rio и внедорожник Nissan X-Trail. В результате сильнейшего удара корейский седан вылетел с проезжей части, пишут местные СМИ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.