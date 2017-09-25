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Два автомобиля столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Два автомобиля столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    13:23  25 Сентября 2017
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    Два автомобиля столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 25 сентября. Жительница Новосибирска получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Военная и Ипподромская.

    По имеющимся данным, 32-летняя женщина с переломами ребер и костей таза была доставлена в медицинское учреждение. 

    Сообщается, что в аварии столкнулись Kia Rio и внедорожник Nissan X-Trail. В результате сильнейшего удара корейский седан вылетел с проезжей части, пишут местные СМИ. 

    Два автомобиля столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося. 

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #новосибирск
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