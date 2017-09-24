Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Тело пропавшего два дня назад полицейского нашли в лесополосе в Новоалтайске
Происшествия
Очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой в Новосибирске

    4:21  24 Сентября 2017
    323

    Очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой в Новосибирске

    Новосибирск, 24 сентября. На парковке в Заельцовском районе Новосибирска произошла массовая драка со стрельбой. Об этом со ссылкой на очевидцев конфликта сообщает портал НГС.Новости.

    По данным издания, драка произошла 23 сентября в 3.40 по местному времени (22 сентября 23.40 мск) на улице Нарымской. В конфликте принимали участие около 30 человек. Очевидцы утверждают, что один из участников драки достал из багажника внедорожника охотничий карабин «Сайга» и произвел два выстрела в землю. После этого его задержали сотрудники ГИБДД. Видео потасовки опубликовано в сервисе YouTube.

    Факт драки и стрельбы изданию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.  В ведомстве отметили, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #новосибирск #стрельба #драка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96830

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29192

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42228

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21657

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8461
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        838
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2885
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        261
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5257