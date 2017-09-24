Очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой в Новосибирске

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Новосибирск, 24 сентября. На парковке в Заельцовском районе Новосибирска произошла массовая драка со стрельбой. Об этом со ссылкой на очевидцев конфликта сообщает портал НГС.Новости.

По данным издания, драка произошла 23 сентября в 3.40 по местному времени (22 сентября 23.40 мск) на улице Нарымской. В конфликте принимали участие около 30 человек. Очевидцы утверждают, что один из участников драки достал из багажника внедорожника охотничий карабин «Сайга» и произвел два выстрела в землю. После этого его задержали сотрудники ГИБДД. Видео потасовки опубликовано в сервисе YouTube.

Факт драки и стрельбы изданию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».