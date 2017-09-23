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Массовые разборки в Новосибирске закончились стрельбой
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    Массовые разборки в Новосибирске закончились стрельбой

    15:18  23 Сентября 2017
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    Массовые разборки в Новосибирске закончились стрельбой

    Новосибирск, 23 сентября. Массовые разборки со стрельбой произошли в Новосибирске в ночь на субботу. Во время конфликта у ночного заведения в Заельцовском районе на улице Нарымская прозвучали выстрелы.

    Об инциденте сообщили участники группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в конфликте принимали участие примерно тридцать человек. В ходе стычки один из мужчин достал огнестрельное оружие и произвёл несколько выстрелов в землю.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи порядка задержали 32-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ведется следствие.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #оружие #выстрелы
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