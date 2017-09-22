Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Лавров назвал «возней» скандал о «вмешательстве России» в выборы в США
Политика
Российские коммунисты поддержали КНДР на митинге в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские коммунисты поддержали КНДР на митинге в Новосибирске

    20:50  22 Сентября 2017
    41

    Российские коммунисты поддержали КНДР на митинге в Новосибирске

    Новосибирск, 22 сентября. Новосибирские коммунисты провели митинг в поддержку КНДР после недавнего заявления президента США Дональда Трампа о возможности  уничтожения Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.

    Участники акции, которая прошла на площади Пименова в Новосибирске, принесли с собой флаги КНДР и портреты лидера республики Ким Чен Ына.

    Российские коммунисты поддержали КНДР на митинге в Новосибирске

    «Поддержали товарищей мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, депутат Законодательного собрания  Андрей Жирнов, депутат Совета депутатов Новосибирска Глеб Черепанов», — говорится в сообщении партии.

    Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов, выступая на митинге, подчеркнул, что Северная Корея всего лишь пытается защитить свой суверенитет, в то время как США развязывают войны по всему миру, начиная с 1945 года.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #кндр #кпрф #митинг #поддержка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 60831

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29128

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41994

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21197

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8355
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        1346
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3181
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        581
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        328