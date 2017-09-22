Российские коммунисты поддержали КНДР на митинге в Новосибирске

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Новосибирск, 22 сентября. Новосибирские коммунисты провели митинг в поддержку КНДР после недавнего заявления президента США Дональда Трампа о возможности уничтожения Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.

Участники акции, которая прошла на площади Пименова в Новосибирске, принесли с собой флаги КНДР и портреты лидера республики Ким Чен Ына.

«Поддержали товарищей мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, депутат Законодательного собрания Андрей Жирнов, депутат Совета депутатов Новосибирска Глеб Черепанов», — говорится в сообщении партии.

Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов, выступая на митинге, подчеркнул, что Северная Корея всего лишь пытается защитить свой суверенитет, в то время как США развязывают войны по всему миру, начиная с 1945 года.