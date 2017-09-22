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Картонный Трамп пролетел над митингующими в Новосибирске
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    Картонный Трамп пролетел над митингующими в Новосибирске

    16:55  22 Сентября 2017
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    Картонный Трамп пролетел над митингующими в Новосибирске

    Новосибирск, 22 сентября. Митинг против агрессивной политики Вашингтона и в поддержку независимости Северной Кореи прошел в Новосибирске 22 сентября — активисты запустили в небо чучело президента США Дональда Трампа, сделанное из картона. 

    Ядерная война, которая может быть развязана из-за кризиса на Корейском полуострове, никому не принесет добра, считает представитель новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. По его словам, жители КНДР подверглись «беспрецедентному военному и политическому давлению», поэтому сибиряки вышли на улицы города в защиту тех, кто борется за независимость.

    В митинге в поддержку Пхеньяна приняли участие порядка 80 человек. По окончании митинга в небо на белых шарах была запущена картонная фигура Дональда Трампа.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #трамп #кндр #новосибирск
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