Картонный Трамп пролетел над митингующими в Новосибирске

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Новосибирск, 22 сентября. Митинг против агрессивной политики Вашингтона и в поддержку независимости Северной Кореи прошел в Новосибирске 22 сентября — активисты запустили в небо чучело президента США Дональда Трампа, сделанное из картона.

Ядерная война, которая может быть развязана из-за кризиса на Корейском полуострове, никому не принесет добра, считает представитель новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. По его словам, жители КНДР подверглись «беспрецедентному военному и политическому давлению», поэтому сибиряки вышли на улицы города в защиту тех, кто борется за независимость.

В митинге в поддержку Пхеньяна приняли участие порядка 80 человек. По окончании митинга в небо на белых шарах была запущена картонная фигура Дональда Трампа.