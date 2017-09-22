Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
В Калининградской области ищут пассажира, подозреваемого в убийстве и поджоге таксиста
Общество
Противники «Матильды» устроили пикет на показе в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Противники «Матильды» устроили пикет на показе в Новосибирске

    15:03  22 Сентября 2017
    41

    Противники «Матильды» устроили пикет на показе в Новосибирске

    Новосибирск, 22 сентября. Группа православных активистов устроила протест перед показом фильма «Матильда» в Новосибирске.

    Отметим, что в кинотеатре были приняты особые меры безопасности после получения писем с угрозами. Все зрители проходили через рамки на входе в зал. Кроме того, перед кинотеатром стояли кинологи с собаками.

    Отметим, что билеты на предпоказ «Матильды» в Новосибирске раскупили за сутки.

    Противники «Матильды» устроили пикет на показе в Новосибирске

    Ранее предпоказ нового фильма Алексея Учителя прошел в Санкт-Петербурге. К счастью, обошлось без инцидентов. Большинство зрителей положительно отозвались о «Матильде», отметив, что в фильме нет ничего провокационного.

    Официальный прокат «Матильды» Алексея Учителя запланирован 26 октября 2017 года. Фильм получил удостоверение с рейтингом 16+. В центре сюжета взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #новосибирск #матильда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 58106

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29104

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41922

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21029

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8319
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        2639
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        285
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        223
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        185