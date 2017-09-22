Противники «Матильды» устроили пикет на показе в Новосибирске

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Новосибирск, 22 сентября. Группа православных активистов устроила протест перед показом фильма «Матильда» в Новосибирске.

Отметим, что в кинотеатре были приняты особые меры безопасности после получения писем с угрозами. Все зрители проходили через рамки на входе в зал. Кроме того, перед кинотеатром стояли кинологи с собаками.

Отметим, что билеты на предпоказ «Матильды» в Новосибирске раскупили за сутки.

Ранее предпоказ нового фильма Алексея Учителя прошел в Санкт-Петербурге. К счастью, обошлось без инцидентов. Большинство зрителей положительно отозвались о «Матильде», отметив, что в фильме нет ничего провокационного.

Официальный прокат «Матильды» Алексея Учителя запланирован 26 октября 2017 года. Фильм получил удостоверение с рейтингом 16+. В центре сюжета взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.