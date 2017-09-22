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Малыш-гигант родился в многодетной семье из Новосибирска
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    Малыш-гигант родился в многодетной семье из Новосибирска

    15:06  22 Сентября 2017
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    Малыш-гигант родился в многодетной семье из Новосибирска

    Новосибирск, 22 сентября. Мальчик весом почти 5,7 кг и ростом 60 см родился 19 сентября в Новосибирске. Малыша-богатыря назвали Дмитрием, он и мама чувствуют себя прекрасно. Об этом заявила пресс-секретарь горбольницы Ирина Бравве.

    «В семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько — 4200, 4500. Но этот побил все рекорды — 5670, 60 сантиметров. На 10 сантиметров больше нормы, не влезает в пеленки», — сообщила она ТАСС.

    22 сентября маму Дмитрия выписали из больницы, самочувствие у обоих хорошее. Руководитель отдела акушерства и гинекологии больницы добавил, что за шесть лет работы никогда не встречался с таким же крупным новорожденным.

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    Автор: Борис Любимов
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