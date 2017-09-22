Арестант сбежал из-под стражи через пол автозака в Новосибирске

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Новосибирск, 22 сентября. Молодой арестант из Новосибирска, осужденный за кражу, попытался совершить побег из автозака во время его транспортировки в СИЗО.

В Новосибирске завершился суд над 18-летним мужчиной, который совершил побег из машины полицейских через дыру в полу служебного транспорта. Инцидент произошел в мае текущего года. Осужденный за кражу отогнул лист настила металлического пола автозака и через образовавшийся проем сбежал. Правоохранительные органы задержали беглеца, ему добавили полтора года за побег. В совокупности арестанту придется отбывать два года и восемь месяцев заключения в колонии общего режима.