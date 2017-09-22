Учитель записал видеообращение к первым зрителям «Матильды» в Новосибирске

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Новосибирск, 22 сентября. Российский режиссер Алексей Учитель не смог приехать на предпремьерный показ «Матильды» в Новосибирске, но записал видеообращение для горожан, в котором выразил надежду на то, что сибиряки получат удовольствие от просмотра картины.

Обращение Алексея Учителя к жителям Новосибирска разместил региональный департамент культуры на странице Facebook. Мэрия города сообщила, что режиссер не сможет приехать на показ.

«Я надеюсь, вы получите и удовольствие и положительные эмоции, самое главное, узнаете еще что-то новое из истории нашей страны», — отметил режиссер в своем послании.

Напомним, что первый предпремьерный показ состоялся 11 сентября во Владивостоке, 21 сентября — в Петербурге. Учитель добавил, что хочет, чтобы его ленту посмотрело как можно больше людей, которые будут рассказывать о «Матильде» своим знакомым. Известно, что в кинотеатре, где пройдет показ, распроданы билеты в четыре зала. Картина вызвала большой ажиотаж среди сибиряков.