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Эксперт объяснил, почему Новосибирск не заинтересовался Навальным
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    Эксперт объяснил, почему Новосибирск не заинтересовался Навальным

    10:59  22 Сентября 2017  /обновлено: 11:00  22 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, почему Новосибирск не заинтересовался Навальным

    Новосибирск, 22 сентября. Чуть больше тысячи человек захотели принять участие во встрече с Алексеем Навальным 22 сентября. По мнению независимого политического аналитика Руслана Осташко, блогеру не удастся заинтересовать новосибирцев.

    Как считает эксперт, тысяча человек — небольшая цифра для полуторамиллионного Новосибирска. Он ожидает, что число тех, кто придет на акцию может быть больше заявленного — до 5–7 тысяч человек. «Но даже если так — это капля в море. Гастроли интернет-звезды, которая приезжает в Новосибирск раз в несколько лет, собрали бы больше. Да даже на концерт «Ласкового мая» больше бы фанатов заявилось», — заявил Осташко Федеральному агентству новостей.

    Он отметил, что Новосибирск является «достаточно оппозиционным регионом», однако Навальному не удастся заинтересовать людей, которые ходят на митинги — как только он призовет людей нарушать закон, они сразу отвернутся от него, считает политолог.

    «Мы это видели на примере Болотной, когда он всех кинул и никому не помогал», — добавил он.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #новосибирск #навальный
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