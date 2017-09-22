Эксперт объяснил, почему Новосибирск не заинтересовался Навальным

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Новосибирск, 22 сентября. Чуть больше тысячи человек захотели принять участие во встрече с Алексеем Навальным 22 сентября. По мнению независимого политического аналитика Руслана Осташко, блогеру не удастся заинтересовать новосибирцев.

Как считает эксперт, тысяча человек — небольшая цифра для полуторамиллионного Новосибирска. Он ожидает, что число тех, кто придет на акцию может быть больше заявленного — до 5–7 тысяч человек. «Но даже если так — это капля в море. Гастроли интернет-звезды, которая приезжает в Новосибирск раз в несколько лет, собрали бы больше. Да даже на концерт «Ласкового мая» больше бы фанатов заявилось», — заявил Осташко Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что Новосибирск является «достаточно оппозиционным регионом», однако Навальному не удастся заинтересовать людей, которые ходят на митинги — как только он призовет людей нарушать закон, они сразу отвернутся от него, считает политолог.