Появились фотографии страшного ДТП в Новосибирске

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Новосибирск, 22 сентября. В социальных сетях появились фото ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северный проезд в Новосибирске. Автомобиль Toyota влетел прямо под колеса грузовика.

Инцидент произошел вечером в четверг, 21 сентября. Toyota двигалась по Сибиряков со стороны улицы Мира, фура — во встречном направлении, сообщают пользователи группы Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

По одной версии, фура Volvo не уступила дорогу легковушке, по другой — водитель Toyota проехал на красный сигнал светофора. Люди, находившиеся в легковом автомобиле, были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются детали происшедшего.