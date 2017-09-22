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Появились фотографии страшного ДТП в Новосибирске
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    Появились фотографии страшного ДТП в Новосибирске

    7:44  22 Сентября 2017
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    Фото группы Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск

    Новосибирск, 22 сентября. В социальных сетях появились фото ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северный проезд в Новосибирске. Автомобиль Toyota влетел прямо под колеса грузовика.

    Инцидент произошел вечером в четверг, 21 сентября. Toyota двигалась по Сибиряков со стороны улицы Мира, фура — во встречном направлении, сообщают пользователи группы Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

    Фото группы Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск

    По одной версии, фура Volvo не уступила дорогу легковушке, по другой — водитель Toyota проехал на красный сигнал светофора. Люди, находившиеся в легковом автомобиле, были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются детали происшедшего. 

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    Автор: Алексей Громов
    #дтп #новосибирск
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