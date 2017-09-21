Митинг Навального в Новосибирске соберет менее 0,1% жителей города

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Новосибирск, 21 сентября. На митинг с участием видоблогера Алексея Навального в Новосибирске намерены прийти всего лишь около тысячи человек. Это менее 0,1% жителей полуторамиллионного Новосибирска.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Руслан Осташко, для такого крупного города как Новосибирск эти цифры являются каплей в море.

В преддверии визита видеоблогера в Новосибирск в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа, приглашающая людей прийти на митинг 22 сентября в 18:00. Судя по общему числу участников группы, число сторонников Навального в городе лишь немногим превышает тысячу человек.

«Да, цифра действительно небольшая, особенно для полуторамиллионного Новосибирска. Правда, то количество людей, которые придут на акцию, будет больше, чем тысяча человек. Ну, возможно, 5-7 тысяч, но даже если так — это капля в море», – отметил Осташко.

Аналитик отметил, что даже на концерт группы «Ласковый май» собралось бы больше фанатов. Осташко добавил, что популярность Навального весьма низка даже в таком относительно оппозиционном регионе, как Новосибирск, несмотря на попытки отдельных сил «раскачать» его жителей.

«Ну да, там есть оппозиционно настроенные люди, они ходят на митинги Навального, но как только он попытается призвать людей нарушать закон, жечь покрышки или повторять действия на Болотной, люди от него сразу отвернутся. Мы это видели на примере Болотной, когда он всех кинул и никому не помогал», — добавил политолог.

Напомним, что ранее ФАН сообщал о появлении в интернете сайта, публикующего подборки фотографий и личные данные участников митингов с участием Алексея Навального в различных городах России.