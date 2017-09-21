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Новосибирск , 21 сентября. Встреча блогера Алексея Навального с его сторонниками в Новосибирске состоится 22 сентября. Эксперты предупреждают, что данные новосибирцев, которые придут на митинг, могут оказаться в открытом доступе.

В Интернете появился сайт Je suis Maidan, создатели которого публикуют фото и личные данные участников митингов Навального в российских городах. Ресурс использует для пополнения базы данных технологию распознавания лиц FindFace, которая позволяет найти человека в соцсетях. Как считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, это может обернуться проблемами для тех, кто решит прийти на встречу с блогером в Новосибирске.

«Мое личное мнение — сайт делают либо недоумки, которые не понимают, как публикация личных данных может быть опасна, либо наоборот — явные провокаторы, которые намерены дестабилизировать обстановку в стране и разжечь какую-то рознь», — заявил Власов Федеральному агентству новостей.

По его мнению, российские силовики не будут использовать данный сайт, но в то же время участникам протестов грозит другая опасность. Если митингующий работает в крупной компании, которая старается не ввязываться в политику, такого сотрудника могут попросить покинуть свою должность, если увидят информацию о нем на сайте Je suis Maidan. Кроме того, опасность грозит активистам и со стороны не вполне адекватных «патриотов», которые могут применить силу в отношении инакомыслящих, угрожать им, применить психологический прессинг и т.д.