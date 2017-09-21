Желающие прийти на митинг Навального в Новосибирске оказались под угрозой

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22 сентября в Новосибирске состоится встреча блогера Алексея Навального с поклонниками.

Тем временем на просторах Рунета появился информационный ресурс с говорящим названием Je suis Maidan, который публикует подборку фотографий и личные данные участников митингов Алексея Навального в разных городах. Последние снимки опубликованы с протестных акций в Омске и Екатеринбурге, похоже, на очереди Новосибирск. И это может стать серьезной проблемой для самих участников, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Накануне создателям сайта удалось установить личности 55 участников митинга, состоявшегося в Омске 17 сентября. Сообщается, что база данных ресурса пополняется за счет использования алгоритма распознавания лиц FindFace, при помощи которого можно найти человека в социальных сетях.

«Мы провели большой объем работы, перелопатили множество источников, разобрали гигабайты фотоархивов, использовали разные системы распознавания лиц. И вот результат! Ниже — лица участников оппозиционных митингов. Лица и аккаунты в соцсетях, найденные при помощи технологии FindFace и нашей кропотливой работы. Оставьте надежды — вас тоже найдут!» — сообщают владельцы сайта.

Отметим, на просторах ресурса появились разделы «Омск» и «Екатеринбург», где даны ссылки на конкретных людей. Можно предположить, что в будущем здесь будет создан еще один раздел — Новосибирск.

«Вообще, публикация личных данных является противозаконной и противоречит большинству положений 152 федерального закона о защите персональных данных. Но наши органы не отреагируют, потому что на сайте нет призывов к экстремизму, терроризму, не размещается детская порнография. Поэтому оснований закрыть сайт нет. И если участник прошлых митингов не знает о существовании ресурса, его данные там так и останутся», — поясняет ситуацию эксперт.

При этом нужно понимать, что доступ к публикуемой информации могут иметь все без исключения пользователи российского сегмента интернета, а среди них, разумеется, есть и не вполне адекватные люди.

«Мое личное мнение — сайт делают либо недоумки, которые не понимают, как публикация личных данных может быть опасна, либо наоборот — явные провокаторы, которые намерены дестабилизировать обстановку в стране и разжечь какую-то рознь. Не стоит думать, что теперь наши силовики начнут прессовать митингующих во время акций оппозиции, мы это отметем, потому что властям это не нужно. Есть другая, реальная опасность для самих митингующих», — продолжает Власов.

В случае если участник протестных акций работает в крупной компании, которая в свою очередь старается держать подальше от политики, у него могут возникнуть проблемы. Зачастую в таких организациях есть служба безопасности, проводящая мониторинг соцсетей и выявляющая личный профиль сотрудников.