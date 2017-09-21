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Общество
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Общество
В Новосибирске за сутки раскупили билеты на предпоказ «Матильды»
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    В Новосибирске за сутки раскупили билеты на предпоказ «Матильды»

    15:44  21 Сентября 2017
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    В Новосибирске за сутки раскупили билеты на предпоказ «Матильды»

    Новосибирск, 21 сентября. Пресс-секретарь сети кинотеатров «Люксор» Хельга Пирогова заявила, что все билеты на предпоказ фильма Алексея Учителя «Матильда» были проданы буквально за сутки.

    «Один зал у нас полностью раскупили уже вчера, второй зал также почти занят, остались только места на первом ряду», — сообщила Пирогова ТАСС, отметив, что во время разговора с журналистами были куплены еще пять билетов.

    Если спрос на «Матильду» так и не снизится, сеть кинотеатров «Люксор» намерена открыть продажи на третий сеанс, добавила Пирогова. По ее словам, на вечерний показ 21 сентября было продано более 360 билетов.

    В Новосибирске за сутки раскупили билеты на предпоказ «Матильды»

    Отметим, что самые дешевые билеты на предпоказ «Матильды» обойдутся в 350 рублей.

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    Автор: Алексей Громов
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