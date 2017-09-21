В Новосибирске за сутки раскупили билеты на предпоказ «Матильды»

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Новосибирск, 21 сентября. Пресс-секретарь сети кинотеатров «Люксор» Хельга Пирогова заявила, что все билеты на предпоказ фильма Алексея Учителя «Матильда» были проданы буквально за сутки.

«Один зал у нас полностью раскупили уже вчера, второй зал также почти занят, остались только места на первом ряду», — сообщила Пирогова ТАСС, отметив, что во время разговора с журналистами были куплены еще пять билетов.

Если спрос на «Матильду» так и не снизится, сеть кинотеатров «Люксор» намерена открыть продажи на третий сеанс, добавила Пирогова. По ее словам, на вечерний показ 21 сентября было продано более 360 билетов.

Отметим, что самые дешевые билеты на предпоказ «Матильды» обойдутся в 350 рублей.