Глава Новосибирской области выступил в защиту «Матильды» и кинотеатров

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Новосибирск, 21 сентября. Угрозы в адрес кинотеатров, которые будут показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», недопустимы, заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Городецкий обратил внимание, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение в сфере искусства, однако это должно быть сделано в рамках закона. Он также подчеркнул, что необходимо посмотреть картину, чтобы осуждать или одобрять ее.

«То, что сегодня идет – шантаж и угрозы – это недопустимо, и в рамках нашей компетенции будут приниматься меры там, где это нужно, — констатировал глава Новосибирской области. — Конечно, каждый кинотеатр должен соизмерять, но чтобы им угрожали, что «сожжем», то правоохранительные органы здесь встанут на защиту закона».

Городецкий обратил внимание, что считает, что представители РПЦ этично высказали свое мнение, призвав прихожан не смотреть «Матильду».

Сам губернатор отметил, что намерен посмотреть фильм.

«Чтобы самому иметь представление, все же это особая историческая личность», — пояснил он свою позицию.

Ранее сообщалось, что по Владивостоку разъезжают автобусы с баннерами против выхода фильма Алексея Учителя «Матильда», передает Ura.Ru.