Сотрудница МТС торговала данными абонентов в Новосибирске

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Новосибирск, 21 сентября. Бывшая сотрудница одного из операторов мобильной связи предстанет перед судом. Женщина обвиняется в нарушении тайны телефонных переговоров абонентов.

Обвиняемая собирала информацию о телефонных переговорах и продавала ее в Интернете заинтересованным лицам, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Новосибирской области. От незаконных действий пострадали более 20 человек.

Факт необоснованного сбора сведений об абонентах был установлен в июле 2016 года службой безопасности оператора мобильной связи. После того, как было проведено служебное расследование трудовой договор с женщиной расторгли. В правоохранительные органы было подано заявление о преступлении.

В ходе следствия выяснилось, что у женщины был подельник. Задержанные свою вину полностью признали. Теперь дело будет направлено в суд.