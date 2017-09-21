Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате
Происшествия
Сотрудница МТС торговала данными абонентов в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотрудница МТС торговала данными абонентов в Новосибирске

    7:31  21 Сентября 2017
    53

    Сотрудница МТС торговала данными абонентов в Новосибирске

    Новосибирск, 21 сентября. Бывшая сотрудница одного из операторов мобильной связи предстанет перед судом. Женщина обвиняется в нарушении тайны телефонных переговоров абонентов.

    Обвиняемая собирала информацию о телефонных переговорах и продавала ее в Интернете заинтересованным лицам, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Новосибирской области. От незаконных действий пострадали более 20 человек.

    Факт необоснованного сбора сведений об абонентах был установлен в июле 2016 года службой безопасности оператора мобильной связи. После того, как было проведено служебное расследование трудовой договор с женщиной расторгли. В правоохранительные органы было подано заявление о преступлении.

    Сотрудница МТС торговала данными абонентов в Новосибирске

    В ходе следствия выяснилось, что у женщины был подельник. Задержанные свою вину полностью признали. Теперь дело будет направлено в суд. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #суд #новосибирск #происшествие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21491

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41503

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20268

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8161

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7697
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        1604
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3691
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        146
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        12802