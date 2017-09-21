Часть нового мостового перехода в Новосибирске сделают бесплатной

В Избранное

Новосибирск, 21 сентября. Развязки четвертого моста через Обь в Новосибирске будут бесплатными. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Раков.

Он отметил, что новыми развязками смогут пользоваться участники движения Димитровского и Октябрьского мостов. Раков добавил, что платить придется только за сам мостовой переход, и автомобилисты смогут выбирать, по какому из мостов проехать.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Новосибирской области готовят законопроект, которые запретит домашним животным шуметь по ночам.