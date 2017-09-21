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Экономика
В Новосибирске обсудили «мусорную концессию»
Экономика
В Новосибирске обсудили «мусорную концессию»
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    В Новосибирске обсудили «мусорную концессию»

    4:03  21 Сентября 2017
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    В Новосибирске обсудили «мусорную концессию»

    Новосибирск, 21 сентября. В Новосибирске общественники, представители бизнеса и чиновники не смогли придти к соглашению относительно «мусорной концессии». Об этом сообщает «Сибирское агентство новостей».

    По данным издания, против строительства мусоросортировочного завода и полигона ТБО в районе села Раздолье, недалеко от аэродрома авиазавода им. Чкалова выступили представители предприятия. Общественники предложили пересмотреть параметры соглашения и объявить новый конкурс.  

    Напомним, правительство Новосибирской области и ООО«Экология-Новосибирск» заключили концессионное соглашение на строительство двух сортировочных комплексов для мусора суммарной мощностью до 800 тыс. тонн в год и двух полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Соглашение рассчитано на 40 лет и потребует 6,5 млрд рублей инвестиций. За весь срок реализации проекта концессионер получит более 100 млрд рублей гарантированной выручки, сообщает агентство.

    Ранее также стало известно, что на рекультивацию мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе из федерального бюджета планируется выделить 1,6 млрд рублей. Средства выделят 2018 и 2019 годах, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #новосибирск #экономика #бизнес #мусор
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