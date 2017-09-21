Водитель иномарки в Новосибирске уснул и устроил ДТП

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Новосибирск, 21 сентября. В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, которое вызвал водитель машины Toyota Platz, уснувший за рулем. Авария произошла в среду вечеров в Ленинском районе на пересечении улицы Станиславского с улицей Степной.

По словам очевидцев, Toyota Platz остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора. Затем автомобиль неожиданно дернулся и поехал вперед. В этот же момент перекресток пересекал автомобиль Mitsubishi Pajero.

В итоге, Toyota по касательной задела Mitsubishi, после чего выкатилась на встречную полосу и остановилась там. Когда к автомобилю подошли очевидцы аварии, а также ее участники – например, водитель Mitsubishi – выяснилось, что водитель Toyota спал за рулем. В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас инцидент расследуют дорожная полиция.