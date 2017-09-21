Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске

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Новосибирск, 21 сентября. В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. Местное управление МЧС уже порекомендовало жителям убрать вещи с подоконников, а также не разводить открытого огня.

По данным Гидрометцентра, в этот четверг в Новосибирске резко испортится погода. Согласно прогнозу погоды, город ждет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали жителям города соблюдать бдительность и осторожнее вести себя как дома, так и на улице. Также в МЧС отметили важность соблюдения правил пожарной безопасности.

Всем, кого непогода застала на улице, рекомендуется обходить оборванные провода и раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Категорически не рекомендуется парковать автомобили у старых деревьев и опор линий электропередачи.