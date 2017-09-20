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Общество
Новосибирские депутаты запретят лаять и мяукать по ночам
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    Новосибирские депутаты запретят лаять и мяукать по ночам

    16:45  20 Сентября 2017
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    Новосибирские депутаты запретят лаять и мяукать по ночам

    Новосибирск, 20 сентября. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области готовят законопроект, которые запретит домашним животным шуметь по ночам.

    Документ прямо запрещает кошкам мяукать, а собакам лаять и выть с 22.00 до 07.00 по будням и с 22.00 до 09.00 по выходным. Кроме того, запрет распространяется и на дневные часы  — с 13.00 до 14.00. За нарушение данного постановления предусмотрен штраф в размере до трех тысяч рублей.

    Новосибирские депутаты запретят лаять и мяукать по ночам

    «Возможность введения данной нормы вытекает из требования к владельцам домашних собак и кошек соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой граждан, обеспечивать их безопасность при содержании собак и кошек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #новосибирск #собаки #законопроект #кошки #тишина
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