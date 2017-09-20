Новосибирские депутаты запретят лаять и мяукать по ночам
Новосибирск, 20 сентября. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области готовят законопроект, которые запретит домашним животным шуметь по ночам.
Документ прямо запрещает кошкам мяукать, а собакам лаять и выть с 22.00 до 07.00 по будням и с 22.00 до 09.00 по выходным. Кроме того, запрет распространяется и на дневные часы — с 13.00 до 14.00. За нарушение данного постановления предусмотрен штраф в размере до трех тысяч рублей.
«Возможность введения данной нормы вытекает из требования к владельцам домашних собак и кошек соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой граждан, обеспечивать их безопасность при содержании собак и кошек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.