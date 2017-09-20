«Матильду» покажут в Новосибирске за месяц до официальной премьеры

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Новосибирск, 20 сентября. В Новосибирске покажут фильм Алексея Учителя «Матильда» на месяц раньше всероссийской премьеры. Об этом сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

По ее словам, премьера нашумевшей ленты состоится в пятницу, 22 сентября, в кинотеатре «Люксор» на улице Гоголя. «Билеты доступны на сайте и в кассах кинотеатра», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Добавим, ранее в Петербурге перенесли закрытый показ «Матильды» с 19 на 20 сентября для усиления охраны общественного порядка во время демонстрации фильма.